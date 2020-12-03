Россиянам дали мрачный прогноз по реальным доходам

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Наталии Орловой. Ожидается медленный темп восстановления реальных доходов граждан после кризиса, вызванного пандемией коронавируса в России. В следующем году в лучшем случае доходы жителей России могут вырасти на 2% после падения на 5% по итогам 2020 года. Восстановление может затянуться до конца 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор главного экономиста Альфа-банка

По словам директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Натальи Акиндиновой, пока перспектив для скорого восстановления экономики России нет. Существует лишь большой риск стагнации реальных располагаемых доходов, которые не достигли докризисного уровня 2013 года.

По оценке «Росстата» , уменьшение доходов населения в годовом выражении достигло 4,3%. В том случае, если они поднимутся на 2% в 2021 году, отставание показателя от 2013 года сократится до 10%.

Сопутствовать остановке восстановления доходов в следующем году будет сниженная экономическая активность на фоне коронавирусного кризиса.