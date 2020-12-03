Названы последствия отказа от электронной трудовой книжки

Эксперт увидел преимущества и недостатки как электронного, так и бумажного варианта. Он подчеркнул, что бумажный носитель уступает электронному тем, что во втором случае имеется возможность отследить записи в документации, произвести оценку их достоверности, проверить информацию на предмет неточностей. Бумажная форма трудовых книжек не предоставляет такой возможности, ведь далеко не все организации могут быстро предоставить документ по требованию работника.