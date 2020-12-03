Названы последствия отказа от электронной трудовой книжки

Эксперт увидел преимущества и недостатки как электронного, так и бумажного варианта. Он подчеркнул, что бумажный носитель уступает электронному тем, что во втором случае имеется возможность отследить записи в документации, произвести оценку их достоверности, проверить информацию на предмет неточностей. Бумажная форма трудовых книжек не предоставляет такой возможности, ведь далеко не все организации могут быстро предоставить документ по требованию работника.
Щербаков отметил, что электронные трудовые книжки лучше в плане удобства, а бумажные – в плане безопасности, ведь из системы информация может исчезнуть из-за технического сбоя.