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Названы последствия отказа от электронной трудовой книжки

Лера Букина
1 час назад
Если работающие граждане выберут бумажную форму трудовой книжки вместо электронной, то они не столкнутся с последствиями, которые связаны с трудовой деятельностью или зарплатой. Такого мнения придерживается профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков, пишет «NEWS.ru».
Названы последствия отказа от электронной трудовой книжки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Думаю, возможность перехода на электронную трудовую в любом случае сохранится: это воля самого работника, и нет оснований эту волю ограничивать. По крайней мере, с точки зрения экономики в этом нет никакого смысла. Принципиально никаких изменений не произойдёт», — заявил Щербаков NEWS.ru.
Эксперт увидел преимущества и недостатки как электронного, так и бумажного варианта. Он подчеркнул, что бумажный носитель уступает электронному тем, что во втором случае имеется возможность отследить записи в документации, произвести оценку их достоверности, проверить информацию на предмет неточностей. Бумажная форма трудовых книжек не предоставляет такой возможности, ведь далеко не все организации могут быстро предоставить документ по требованию работника.
Щербаков отметил, что электронные трудовые книжки лучше в плане удобства, а бумажные – в плане безопасности, ведь из системы информация может исчезнуть из-за технического сбоя.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о расширении данных в электронной трудовой книжке.
Личный счет,Александр Щербаков,РАНХиГС,Госдума,
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