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Собянин установил уровни роста цен на услуги ЖКХ

Лера Букина
1 час назад
Тарифы ЖКХ в Москве до июля 2021 года сохранятся на текущем уровне. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин установил уровни роста цен на услуги ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 1 января по 30 июня 2021 года предельный рост тарифов составит 0%, а с 1 июля по 31 декабря 2021 года – не более 4,6%.
В размещенном на портале мэра документе говорится, что с 1 января по 30 июня 2019 года максимальный рост тарифов на коммунальные услуги составил 1,7%, а с 1 июля по 31 декабря того же года – 4,8%.
С 1 января по 30 июня 2020 года года показатель был 0%, однако с 1 июля по 31 декабря 2020 года достиг 5%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам предсказали повышение цен на услуги ЖКХ.
Личный счет,Сергей Собянин,
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