Россияне накопили десятки триллионов на счетах в банках 

Объем средств россиян в банках, по словам директора банковского сектора Fitch Антона Лопатина, с начала 2020 года увеличился на 1,3%, до 32 трлн рублей. Сюда относятся как депозиты граждан, так и текущие их счета. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, аналитиком отмечается многолетнее снижение ставок по депозитам. Например, только за три квартала 2020 года средняя ставка обвалилась на 150 пунктов. Важно подчеркнуть, что в августе-сентябре 2020 года ситуация пришла в норму. В конце ноября текущего года предельная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России достигла 4,44%, следует из данных ЦБ РФ

«В течение 2020 года наблюдались некоторые оттоки с депозитов физлиц, однако если брать данные за три квартала, то, учитывая текущие счета, все же наблюдался хоть и небольшой, но все же рост (1,3% по расчетам Fitch)», — сообщил Лопатин.

Из-за низких ставок по вкладам, по мнению Лопатина, клиенты российских банков акцентируют свое внимание на альтернативных инструментах, например, на ценных бумагах.

Эксперт подметил, что в кризисный период россияне предпочитают держать денежные средства при себе, то есть не в банках. Это было особенно заметно весной 2020 года, когда в стране началась пандемия коронавируса.