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Найден способ потратить на оливье меньше денег 

Лера Букина 39 минут назад
Найден способ потратить на оливье меньше денег
Фото: РИА Новости
Доцент базовой кафедры торговой политики ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева по просьбе «Российской газеты» составила индекс «Оливье», основываясь на ценах в самых популярных у россиян магазинах.
Эксперт подчеркнула, что оливье может обойтись даже дешевле, чем в прошлом году, если покупать ингредиенты в недорогих продуктовых магазинах, в которых часто бывают скидки и акции на товары. Разница может составлять 10%. В прошлом году, по словам Казанцевой, общий набор продуктов для салата стоил 326 рублей. В этом же он может обойтись в 293 рубля и даже дешевле (до 208 рублей в зависимости от магазина).
Как известно, колбаса является одним из главных ингредиентов для оливье. В этом году, по данным эксперта, продукт упал в цене.
Если покупать продукты в более дорогих магазинах, то набор для салата обойдется в 416 и 473 рубля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане России могут разориться на Новый год.
Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
Комментарии
Личный счет , Светлана Казанцева , "Российская газета"
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