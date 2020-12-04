Найден способ потратить на оливье меньше денег 

Доцент базовой кафедры торговой политики ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева по просьбе «Российской газеты» составила индекс «Оливье», основываясь на ценах в самых популярных у россиян магазинах.

Эксперт подчеркнула, что оливье может обойтись даже дешевле, чем в прошлом году, если покупать ингредиенты в недорогих продуктовых магазинах, в которых часто бывают скидки и акции на товары. Разница может составлять 10%. В прошлом году, по словам Казанцевой, общий набор продуктов для салата стоил 326 рублей. В этом же он может обойтись в 293 рубля и даже дешевле (до 208 рублей в зависимости от магазина).

Как известно, колбаса является одним из главных ингредиентов для оливье. В этом году, по данным эксперта, продукт упал в цене.

Если покупать продукты в более дорогих магазинах, то набор для салата обойдется в 416 и 473 рубля.