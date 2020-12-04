Ещё
Далее:
Читайте также:
Смотрите кино до 10/01/2021
Смотрите кино до 10/01/2021 За 1 рубль ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.50
90.36
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.70
91.22
Индексы и котировки Brent
49.62
–0.34 Золото
1841.64
+0.05 РТС
1339.41
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.2165
+0.0286
19.11
1.1879
01.12
23.11
09.11

Раскрыта новая схема мошенничества с ЖКХ 

Лера Букина 1 час назад
Раскрыта новая схема мошенничества с ЖКХ
Фото: РИА Новости
Раскрыта новая мошенническая схема с квитанциями за услуги ЖКХ. Как заявили в ВТБ, злоумышленники выманивают у граждан данные их банковских карт с помощью рассылаемых квитанций с долгами за ЖКУ. Актуальность данной схемы обмана обусловлена тем, что в период удаленного режима работы выросли коммунальные расходы, пишет РБК.
Картина, по словам представителя ВТБ, выглядит следующим образом: гражданин получает по электронной почте письмо, в котором сообщается, что у него за период 2020 года возникла задолженность по жилищно-коммунальным услугам (сумма варьируется в пределах 10 тыс. рублей и 20 тыс. руб.). Далее требуется произвести оплату в режиме онлайн по фальшивым квитанциям или просят предъявить им данные о совершенной ранее оплате.
Мошенник уже получает доступ к банковскому счету тогда, когда клиент вводит реквизиты своей карты на сайте.
Практика показала, что в случае игнорирования письма злоумышленник мог и позвонить клиенту, представившись сотрудником организации для того, чтобы проверить данные о совершенных ранее платежах. Цель мошенника — убедить в том, что у гражданина имеется «задолженность по квартплате». Так, производилась попытка узнать реквизиты банковской карты. После данного действия злоумышленник мог предложить совершить «тестовую транзакцию для проверки» и сообщить ему код из СМС.
Чтобы избежать мошенничества, россиянам советуют не переходить по ссылкам в полученных сообщениях, ни в коем случае не раскрывать свои личные данные по телефону и не вводить их на подозрительных сайтах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам рассказали, как разговаривать с телефонными мошенниками.
Видео дня. Эксперты рассказали о подорожании повседневных товаров в РФ
Комментарии
Личный счет , Банк ВТБ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение