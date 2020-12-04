Раскрыта новая схема мошенничества с ЖКХ 

Раскрыта новая мошенническая схема с квитанциями за услуги ЖКХ. Как заявили в ВТБ , злоумышленники выманивают у граждан данные их банковских карт с помощью рассылаемых квитанций с долгами за ЖКУ. Актуальность данной схемы обмана обусловлена тем, что в период удаленного режима работы выросли коммунальные расходы, пишет РБК.

Картина, по словам представителя ВТБ, выглядит следующим образом: гражданин получает по электронной почте письмо, в котором сообщается, что у него за период 2020 года возникла задолженность по жилищно-коммунальным услугам (сумма варьируется в пределах 10 тыс. рублей и 20 тыс. руб.). Далее требуется произвести оплату в режиме онлайн по фальшивым квитанциям или просят предъявить им данные о совершенной ранее оплате.

Мошенник уже получает доступ к банковскому счету тогда, когда клиент вводит реквизиты своей карты на сайте.

Практика показала, что в случае игнорирования письма злоумышленник мог и позвонить клиенту, представившись сотрудником организации для того, чтобы проверить данные о совершенных ранее платежах. Цель мошенника — убедить в том, что у гражданина имеется «задолженность по квартплате». Так, производилась попытка узнать реквизиты банковской карты. После данного действия злоумышленник мог предложить совершить «тестовую транзакцию для проверки» и сообщить ему код из СМС.

Чтобы избежать мошенничества, россиянам советуют не переходить по ссылкам в полученных сообщениях, ни в коем случае не раскрывать свои личные данные по телефону и не вводить их на подозрительных сайтах.