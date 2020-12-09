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Россиянам захотели выплатить новогоднее пособие 

Лера Букина 26 минут назад
Председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил властям РФ помочь россиянам, пострадавшим на фоне эпидемии COVID-19, пишет РИА «ФедералПресс».

«Всем безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам, в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки. Хотя бы по 3 тысячи рублей надо перечислить этим людям в течение декабря-первой половины января», — подчеркнул он.

Также Сурайкин пояснил, что сегодня людей, столкнувшихся с финансовым кризисом, много — их не нужно даже искать, ведь они числятся в органах соцзащиты, опеки, а также в комитетах по занятости. Помощь, по его мнению, им необходима для того, чтобы они смогли порадовать своих близких людей подарками к Новому году.
В партии отметили, что выплата денег гражданам не принесет никаких негативных последствий бюджету. В Минтруд уже поступило данное предложение.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ предложили ввести адресные новогодние выплаты.
Комментарии
Личный счет , Видео , Максим Сурайкин , Минтруд , ФедералПресс
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