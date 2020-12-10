В РФ предложили скорректировать налог для самозанятых 

Правительству Российской Федерации предложат скорректировать льготный налоговый режим для самозанятых без наемных работников с заработной платной, не превышающей 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год. С такой инициативой выступит Счетная палата РФ, пишет «Ура.ру». Предполагается, что новый налоговый режим будет способствовать выводу предпринимателей из тени.
Самозанятым хотят предложить дополнительные стимулы. В частности, в Счетной палате предложили урегулировать их статус в экономических отношениях с другими субъектами для равных возможностей в получении кредитов и других мер поддержки. Кроме того, аудиторы выступили за индексацию планки доходов предпринимателей, что потребует введение специального коэффициента-дефлятора.
Минфин РФ отреагировал на данное предложение. Там подчеркнули, что главным условием при введении данного налогового режима была гарантия неизменности его условий по увеличению налоговых ставок и снижению установленного предельного размера доходов в течение 10 лет.
Количество официальных самозанятых в РФ, по данным Федеральной налоговой службы, на 1 декабря 2020 года составило 1,434 млн человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, в России утвердили порядок уведомления граждан о льготах и пособиях.