В РФ предложили скорректировать налог для самозанятых 

Самозанятым хотят предложить дополнительные стимулы. В частности, в Счетной палате предложили урегулировать их статус в экономических отношениях с другими субъектами для равных возможностей в получении кредитов и других мер поддержки. Кроме того, аудиторы выступили за индексацию планки доходов предпринимателей, что потребует введение специального коэффициента-дефлятора.

Минфин РФ отреагировал на данное предложение. Там подчеркнули, что главным условием при введении данного налогового режима была гарантия неизменности его условий по увеличению налоговых ставок и снижению установленного предельного размера доходов в течение 10 лет.

Количество официальных самозанятых в РФ, по данным Федеральной налоговой службы, на 1 декабря 2020 года составило 1,434 млн человек.