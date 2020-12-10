Россияне рекордно потратятся на Новый год 

Расходы россиян на подарки к Новому году в 2020 году сократятся в сравнении с прошлым годом (с 10,98 тысяч рублей до чуть более 10 тысяч рублей), однако их траты на продукты для новогоднего стола увеличатся (с 10,08 тысяч до 11,04 тыс. рублей), пишет РБК со ссылкой на исследование «Новый год и Рождество-2021» компании Deloitte.

Граждане России, говорится в исследовании, готовы потратить в среднем по 25 тысяч рублей на празднование Нового года. Это больше прошлогодней суммы (19,3 тысяч рублей) на 28%. Важно заметить, что прошлогоднюю сумму Deloitte называла рекордной.

Как отметили в Deloitte, мужчины эффективнее женщин планируют свой бюджет — 49% из них могут придерживаться намеченных трат. Только 39% женщин могут укладываться в запланированный бюджет.

Согласно опросу, 58% россиян хотели бы получить в качестве подарка на Новый год деньги.