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Россиян ввели в заблуждение с новыми выплатами на детей 

Лера Букина 1 час назад
В личном кабинете граждан на портале госуслуг появилась информация о новой выплате, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Пенсионный фонд.
Речь идет о пособии в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до семи лет. Как было сказано, для его получения нет необходимости в написании заявления.

«В декабре 2020 года на основании тех же заявлений будет назначена новая выплата в размере 10 тысяч рублей. Если тот же банковский счет не закрыт, еще одно заявление подавать не нужно», — уточняется в письме.

Однако через некоторое время заявление о выплате исчезло с портала государственных услуг. По мнению пользователей соцсетей, злоумышленники взломали сайт и опубликовали недостоверную информацию.
Россиянам предложили раздать по 10 тысяч
Ранее «Рамблер» сообщал, что от председателя Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина поступило предложение властям Российской Федерации помочь россиянам, которые пострадали на фоне эпидемии COVID-19. Помочь он предложил всем безработным, пенсионерам и матерям-одиночкам.
Комментарии
Личный счет , Видео , Максим Сурайкин , ФедералПресс
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