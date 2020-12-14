Россиян ввели в заблуждение с новыми выплатами на детей 

В личном кабинете граждан на портале госуслуг появилась информация о новой выплате, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Речь идет о пособии в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до семи лет. Как было сказано, для его получения нет необходимости в написании заявления.

«В декабре 2020 года на основании тех же заявлений будет назначена новая выплата в размере 10 тысяч рублей. Если тот же банковский счет не закрыт, еще одно заявление подавать не нужно», — уточняется в письме.

Однако через некоторое время заявление о выплате исчезло с портала государственных услуг. По мнению пользователей соцсетей, злоумышленники взломали сайт и опубликовали недостоверную информацию.