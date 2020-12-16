Россиянам указали на причины отказа банка в кредите

Ненадежность потенциального заемщика является основной причиной отказа банков в предоставлении кредитов, заявил агентству «Прайм» финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский . По его мнению, под этим понятием подразумевается безответственное исполнение обязательств, например, несвоевременное внесение платежей и заявление о банкротстве. Но случается и так, что в плохой кредитной истории виноват банк.

Для того, чтобы узнать причины отказа банка, гражданину нужно проверить свою кредитную историю, говорит эксперт. Получить данные можно в Центральном каталоге кредитных историй — там хранятся сведения о том, в каких бюро находится кредитная история. После получения ответа есть возможность отправить запросы во все бюро кредитных историй и получить обширную информацию, говорит Капустянский.

В том случае, если плохая кредитная история появилась из-за ошибки банка, нужно отправить

заказным письмом заявление в БКИ. Они должны проверить сведения на основании обращения, а также исправить ошибку, если таковая имеется.

По словам Капустянского, лица, обещающие очистить кредитную историю, являются злоумышленниками. Лучший способ нормализовать ее — вносить своевременно новые платежи по новым кредитам, говорит эксперт. Также он подчеркнул, что даже банкроты могут попытаться исправить свою кредитную историю.