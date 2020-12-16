Россиянам указали на причины отказа банка в кредите

Ненадежность потенциального заемщика является основной причиной отказа банков в предоставлении кредитов, заявил агентству «Прайм» финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. По его мнению, под этим понятием подразумевается безответственное исполнение обязательств, например, несвоевременное внесение платежей и заявление о банкротстве. Но случается и так, что в плохой кредитной истории виноват банк.
Для того, чтобы узнать причины отказа банка, гражданину нужно проверить свою кредитную историю, говорит эксперт. Получить данные можно в Центральном каталоге кредитных историй — там хранятся сведения о том, в каких бюро находится кредитная история. После получения ответа есть возможность отправить запросы во все бюро кредитных историй и получить обширную информацию, говорит Капустянский.
В том случае, если плохая кредитная история появилась из-за ошибки банка, нужно отправить
заказным письмом заявление в БКИ. Они должны проверить сведения на основании обращения, а также исправить ошибку, если таковая имеется.
По словам Капустянского, лица, обещающие очистить кредитную историю, являются злоумышленниками. Лучший способ нормализовать ее — вносить своевременно новые платежи по новым кредитам, говорит эксперт. Также он подчеркнул, что даже банкроты могут попытаться исправить свою кредитную историю.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за 2020 год количество неплательщиков по кредитам в РФ возросло на 22% и достигло 11,7 миллиона человек. Это следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Лидеры-регионы по неплатежам — Краснодарский и Красноярский края, Башкирия, Свердловская и Челябинская область.