Российские банки начали отказываться от пластиковых карт 

Самые крупные банки РФ планируют отказаться от массового выпуска пластиковых карт, заменив их цифровыми, пишет РБК. Так, зампред правления Сбера Кирилл Царев рассказал о планах банка выпустить 50% от всех выпускаемых карт в цифровом формате к окончанию 2023 года. ВТБ к этому же сроку планирует эмитировать 40% карт в «цифре», заявили в банке.

Царев пояснил, что в начале 2021 года Сбер предоставит своим клиентам услугу «пластика как опции» — она дает возможность пользоваться любым карточным продуктом в цифровом формате. Во второй половине 2021 года любой картой Сбера можно будет пользоваться без заказа «пластика». В банке отметили, что цифровые карты, которыми уже пользуются клиенты, помогли сэкономить более 5 тонн пластика.

Банк «Санкт-Петербург» также готовится к отказу от пластиковых карт. Сейчас он выпускает каждую третью карту исключительно в цифровом формате, заявил руководитель бизнеса банковских карт банка Сергей Мишанин

Что касается Газпромбанка , то в его планах нет сокращения объема пластиковых карт. Там уверены, что популярность обычных карт не будет сокращаться. «Хоум Кредит» тоже выступает против этого. Там также считают, что люди привыкли к использованию обычных карт.

Райффайзенбанк лишь готовится начать выпускать цифровые карты.