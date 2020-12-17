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Российские банки начали отказываться от пластиковых карт 

Лера Букина 15 минут назад
Самые крупные банки РФ планируют отказаться от массового выпуска пластиковых карт, заменив их цифровыми, пишет РБК. Так, зампред правления Сбера Кирилл Царев рассказал о планах банка выпустить 50% от всех выпускаемых карт в цифровом формате к окончанию 2023 года. ВТБ к этому же сроку планирует эмитировать 40% карт в «цифре», заявили в банке.
Царев пояснил, что в начале 2021 года Сбер предоставит своим клиентам услугу «пластика как опции» — она дает возможность пользоваться любым карточным продуктом в цифровом формате. Во второй половине 2021 года любой картой Сбера можно будет пользоваться без заказа «пластика». В банке отметили, что цифровые карты, которыми уже пользуются клиенты, помогли сэкономить более 5 тонн пластика.
Пластиковые карты уходят в прошлое
Банк «Санкт-Петербург» также готовится к отказу от пластиковых карт. Сейчас он выпускает каждую третью карту исключительно в цифровом формате, заявил руководитель бизнеса банковских карт банка Сергей Мишанин.
Что касается Газпромбанка, то в его планах нет сокращения объема пластиковых карт. Там уверены, что популярность обычных карт не будет сокращаться. «Хоум Кредит» тоже выступает против этого. Там также считают, что люди привыкли к использованию обычных карт.
Райффайзенбанк лишь готовится начать выпускать цифровые карты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жители РФ начали отказываться от использования наличных денег в период эпидемии COVID-19 и стали открывать кредитные и дебетовые карты. По данным ЦБ России, число «пластика» на руках у жителей России стало рекордным за последние семь лет.
Комментарии
Личный счет , Видео , Компании , Кирилл Царев , Сергей Мишанин , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Банк "Санкт-Петербург"
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