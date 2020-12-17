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Путин заявил о необходимости поднять зарплаты россиянам 

Лера Букина 1 час назад
Путин заявил о необходимости поднять зарплаты россиянам
Фото: РИА Новости
Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что россиянам необходимо поднимать заработную плату. Такое заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря, пишет «Ура.ру».
Лидера государства спросили, почему зарплаты преподавателя и уборщицы в одной учебной организации идентичны.
Путин, в свою очередь, ответил, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. По этой причине уборщицы не могут зарабатывать меньше МРОТ. Однако президент отметил, что заработную плату другим сотрудникам необходимо было повышать.
Глава страны указал правительству на данную ситуацию.

«Обращаю внимание правительства, что это ненормально», — сказал он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) с 1 января 2021 года будут рассчитывать по-новому. При любом изменении ситуации минимальный показатель нельзя будет снижать. Такой закон приняла Госдума.
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Комментарии 1
Личный счет , Владимир Путин , Госдума
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