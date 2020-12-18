Минтруд предложил упростить оформление больничного

Минтруде разработали проект, с помощью которого упростится процедура оформления больничного листа. В настоящее время он обсуждается в Российской трехсторонней комиссии, пишет «Российская газета».

Он подразумевает предоставление работником необходимых сведений о себе работодателю для выплаты страхового обеспечения. Данная информация будет необходима при устройстве на работу. Также она может быть предоставлена и в рабочий период времени. Речь идет, например, о способе выплаты пособия по обязательному социальному страхованию. Тогда, когда наступает страховой случай, гражданин должен будет предоставить руководству лишь отсутствующие у него документы.

Проектом предусматривается и то, что такие данные о себе, как паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты для перечисления выплат будут предоставляться работодателю лишь один раз. По данным Минтруда, сегодня схема «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования реализуется в 77 регионах.