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Россиянам захотели упростить оформление больничного 

Лера Букина 1 час назад
Минтруд предложил упростить оформление больничного
Фото: РИА Новости
В Минтруде разработали проект, с помощью которого упростится процедура оформления больничного листа. В настоящее время он обсуждается в Российской трехсторонней комиссии, пишет «Российская газета».
Он подразумевает предоставление работником необходимых сведений о себе работодателю для выплаты страхового обеспечения. Данная информация будет необходима при устройстве на работу. Также она может быть предоставлена и в рабочий период времени. Речь идет, например, о способе выплаты пособия по обязательному социальному страхованию. Тогда, когда наступает страховой случай, гражданин должен будет предоставить руководству лишь отсутствующие у него документы.
Проектом предусматривается и то, что такие данные о себе, как паспортные данные, СНИЛС, банковские реквизиты для перечисления выплат будут предоставляться работодателю лишь один раз. По данным Минтруда, сегодня схема «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования реализуется в 77 регионах.
Ранее «Рамблер» сообщал, что оплата больничных и пособий по материнству будет вестись напрямую, а не через работодателя. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, в 2022 году планируется перейти на «проактивный формат работы».
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Фонд социального страхования РФ , Минтруд , "Российская газета"
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