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В России задумались о возвращении продуктовых карточек 

Лера Букина 37 минут назад
В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
Фото: ТАСС
Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости о необходимости введения продуктовых карточек и социального питания для малоимущих семей на фоне роста цен на базовые продукты питания.
Данное предложение она направила в кабинет министров. Оглоблина считает недопустимым подорожание товаров в условиях снижения заработных плат, а также возрастающего уровня безработицы. После слов президента Российской Федерации Владимира Путина о высоких ценах, по словам Оглобиной, были зафиксированы верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло. Она подчеркнула, что договоренность с предпринимателями действует лишь три месяца, и выразила опасения, что затем цены «снова будет диктовать рынок».
По этой причине она попросила правительство рассмотреть такой вариант социальной поддержки, как введение продуктовых карточек, а также подумать о социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих семей.
По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, подорожание сахара и подсолнечного масло сверх ожиданий внес дополнительный вклад в инфляцию в 0,2 процентного пункта, на зерно — 0,3 процентного пункта.
Напомним, что правительством уже были приняты меры для урегулирования ценовой ситуации. Например, была введена экспортная пошлина на подсолнечник и зерно и квота на поставку зерновых культур за границу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что с Нового года в РФ изменятся цены на ряд продуктов питания и непродовольственных товаров. В частности, подорожает хлеб, мясо птицы, яйца, молоко и сахар. Рост некоторых товаров обусловлен введением обязательной маркировки с 1 января 2021 года на ряд товаров.
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Комментарии 1
Личный счет , Владимир Путин , Общественная палата России , РИА Новости
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