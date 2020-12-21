В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила РИА Новости о необходимости введения продуктовых карточек и социального питания для малоимущих семей на фоне роста цен на базовые продукты питания.

Данное предложение она направила в кабинет министров. Оглоблина считает недопустимым подорожание товаров в условиях снижения заработных плат, а также возрастающего уровня безработицы. После слов президента Российской Федерации Владимира Путина о высоких ценах, по словам Оглобиной, были зафиксированы верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло. Она подчеркнула, что договоренность с предпринимателями действует лишь три месяца, и выразила опасения, что затем цены «снова будет диктовать рынок».

По этой причине она попросила правительство рассмотреть такой вариант социальной поддержки, как введение продуктовых карточек, а также подумать о социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих семей.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, подорожание сахара и подсолнечного масло сверх ожиданий внес дополнительный вклад в инфляцию в 0,2 процентного пункта, на зерно — 0,3 процентного пункта.

Напомним, что правительством уже были приняты меры для урегулирования ценовой ситуации. Например, была введена экспортная пошлина на подсолнечник и зерно и квота на поставку зерновых культур за границу.