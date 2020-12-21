Экономисты: в России не будет тринадцатой пенсии

Пенсионеры не нуждаются в тринадцатой пенсии, по этой причине в России ее и не будет, заявил «Ура.ру» кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко

По его словам, в такой программе поддержки нет никакого смысла, если пожилые граждане, получая разовые выплаты, делают из них сбережения.

«Из пенсионеров сделали людей выживающих. Это бесспорно, но с точки зрения экономики нужно тратить больше, и тринадцатая пенсия этому не способствует», — отметил он.

Юрченко считает, что поддержать пожилых людей нужно повышением самой пенсии. Он также подчеркнул, что государство должно настраивать экономическую систему с «адекватными выплатами».

Также против тринадцатой выплаты выступил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Он назвал данную меру «популистской». Он также указал на то, что страна не может выделить на такую меру денежные средства.

«Деньги на такие одноразовые меры будут взяты у будущего, и потом бюджет станет более дефицитным», — отметил эксперт.