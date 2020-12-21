Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.05
91.16
90.27
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.67
87.51
Индексы и котировки Brent
49.38
–0.66 Золото
1868.49
–0.96 РТС
1402.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.12
1.2161
+0.0053
07.12
1.2108
17.12
09.12
25.11

Экономисты объяснили ненужность тринадцатой пенсии 

Лера Букина 3 часа назад
Экономисты: в России не будет тринадцатой пенсии
Фото: РИА Новости
Пенсионеры не нуждаются в тринадцатой пенсии, по этой причине в России ее и не будет, заявил «Ура.ру» кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко.
По его словам, в такой программе поддержки нет никакого смысла, если пожилые граждане, получая разовые выплаты, делают из них сбережения.
«Из пенсионеров сделали людей выживающих. Это бесспорно, но с точки зрения экономики нужно тратить больше, и тринадцатая пенсия этому не способствует», — отметил он.
Юрченко считает, что поддержать пожилых людей нужно повышением самой пенсии. Он также подчеркнул, что государство должно настраивать экономическую систему с «адекватными выплатами».
Также против тринадцатой выплаты выступил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Он назвал данную меру «популистской». Он также указал на то, что страна не может выделить на такую меру денежные средства.
«Деньги на такие одноразовые меры будут взяты у будущего, и потом бюджет станет более дефицитным», — отметил эксперт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России депутаты предлагают выплатить пожилым гражданам единовременную выплату в размере минимального размера оплаты труда в регионе. Это обусловлено последствиями пандемии коронавируса. Выплата, по их мнению, должна быть направлена и семьям с детьми 3-16 лет.
Видео дня. Желанный подарок: что россияне хотят получить на Новый год
Комментарии
Личный счет , Константин Юрченко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение