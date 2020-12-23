В течение трех лет систему пенсионных накоплений могут «демонтировать» на законодательном уровне, заявил первый замглавы Центробанка Сергей Швецов . Заявление было сделано во время итоговой встречи ЦБ РФ и участников финрынка, пишет «Парламентская газета».

Имеется в виду приостановка перечисления средств из бюджета на накопительные счета граждан. Как заявил Швецов, оставшиеся денежные средства на этих счетах останутся, но новые деньги по данному каналу уже не пойдут. По его словам, частично по этой причине был создан проект ИИС-3 (индивидуальные инвестиционные счета), который стал альтернативой накопления на длительный срок.

Напомним, что ранее главой государства Владимиром Путиным был подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Согласно законопроекту, с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан идут на выплаты пенсионерам.