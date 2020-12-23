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В ЦБ заговорили о «демонтаже» системы накопительных пенсий 

Лера Букина 1 час назад
В течение трех лет систему пенсионных накоплений могут «демонтировать» на законодательном уровне, заявил первый замглавы Центробанка Сергей Швецов. Заявление было сделано во время итоговой встречи ЦБ РФ и участников финрынка, пишет «Парламентская газета».
Имеется в виду приостановка перечисления средств из бюджета на накопительные счета граждан. Как заявил Швецов, оставшиеся денежные средства на этих счетах останутся, но новые деньги по данному каналу уже не пойдут. По его словам, частично по этой причине был создан проект ИИС-3 (индивидуальные инвестиционные счета), который стал альтернативой накопления на длительный срок.
В России предложили новую пенсионную реформу
Напомним, что ранее главой государства Владимиром Путиным был подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Согласно законопроекту, с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты граждан идут на выплаты пенсионерам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава комитета по труду и соцполитике Госдумы Ярослав Нилов выступил с инициативой отменить накопительную часть пенсии, сделав ее добровольной. Депутат подчеркнул, что накопительная часть пенсии не увеличивает выплаты, которые получают граждане РФ.
Комментарии
Личный счет , Видео , Экономика , Сергей Швецов , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Госдума , Центральный банк России , Парламентская газета
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