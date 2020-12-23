В Сбере посоветовали инвесторам не гнаться за высокой доходностью

Зампред правления Сбера Кирилл Царев в интервью РИА Новости порекомендовал инвесторам, которые только открыли для себя возможности фондового рынка, не стремиться к высокой доходности. Вместо этого он посоветовал делать выбор в пользу понятных инвестиций, делая акцент на чуть более консервативных продуктах, пишет «Прайм».

Несмотря на то, что инвесторы сами находят для себя оптимальную структуру портфеля в зависимости от целей, она должна быть сбалансированной, считает Царев. Таким образом, желательно иметь и сберегательные, и инвестиционные продукты. Царев отметил, что не нужно считать депозит и брокерский счет взаимоисключающими понятиями. Формировать портфель следует, ориентируясь на цели и сроки. Чем меньше срок, тем более консервативным должен быть состав портфеля, чтобы краткосрочные рыночные колебания на него не оказывали влияния, подчеркнул Царев.

Также топ-менеджер Сбера отметил всплеск интереса к рынку ценных бумаг и инвестиционным программам. Одна из причин популярности фондового рынка, по его мнению, — активные рекламные кампании. Однако Царев предостерег граждан от неоднозначных реклам, где призывают активно инвестировать, так как такие продукты могут содержать риски.

«Люди должны понимать, что они могут получить повышенный доход, но потерять могут существенно больше», — заявил Царев.