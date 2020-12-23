Эксперт спрогнозировал рост цен на золото до $2400

Старший аналитик БКС Виталий Громадин назвал используемые в промышленности металлы наиболее привлекательными инвестициями на сегодняшний день, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Он советует обратить внимание на платину, 40% спроса на нее обеспечивает автоиндустрия. Также Громадин подчеркнул, что заниматься инвестированием в иные драгметаллы сейчас более выгодно через покупку акций организаций, которые занимаются добычей. Речь идет о серебре, меди и алюминии.

Из золота не стоит уходить, считает Громадин. Он отметил потенциал роста акций российских и зарубежных золоторудных компаний. По прогнозу Громадина, цена золота будет находиться на уровне $2200-2400 за тройскую унцию.