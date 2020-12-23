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Россиянам назвали выгодные металлы для инвестиций 

Лера Букина 32 минуты назад
Эксперт спрогнозировал рост цен на золото до $2400
Фото: РИА Новости
Старший аналитик БКС Виталий Громадин назвал используемые в промышленности металлы наиболее привлекательными инвестициями на сегодняшний день, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Он советует обратить внимание на платину, 40% спроса на нее обеспечивает автоиндустрия. Также Громадин подчеркнул, что заниматься инвестированием в иные драгметаллы сейчас более выгодно через покупку акций организаций, которые занимаются добычей. Речь идет о серебре, меди и алюминии.
Из золота не стоит уходить, считает Громадин. Он отметил потенциал роста акций российских и зарубежных золоторудных компаний. По прогнозу Громадина, цена золота будет находиться на уровне $2200-2400 за тройскую унцию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стоимость золота упала по итогам ноября на 5,5%, показав тем самым сильное падение с ноября 2016 года.
Видео дня. Эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году
Личный счет , Виталий Громадин , РИА Новости
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