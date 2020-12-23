Россияне получат ряд выплат с 1 января 2021 года

В следующем году материнский капитал проиндексируют на 3,7%. На первого ребенка семьи получат 483 882 рублей, на второго — 639 432 рублей. От главы Института прогрессивного образования Анны Маркс поступило предложение Минтруду России позволить использовать материнский капитал на образование родителей.

С 1 января 2021 года родители, которые воспитывают детей от 3 до 3 лет, могут рассчитывать на выплаты, которые равны прожиточному минимуму в регионе. Они будут назначены тем, у кого доход ниже прожиточного минимума.

Те семьи, которые воспитывают ребенка, возраст которого не превышает 8 лет, смогут получить от государства выплату в размере пяти тысяч рублей.

В 2021 году россияне получат увеличенные пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составит 6 752 рубля. Заявления для этого не требуется.

При рождении ребенка граждане получат 18 тысяч рублей. Данная выплата будет проиндексирована 1 февраля 2021 года.