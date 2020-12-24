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Данные клиентов брокера «Фридом Финанс» продают в Сети 

Лера Букина 15 минут назад
Данные клиентов брокера «Фридом Финанс» продают в Сети
Фото: РИА Новости
На специализированных интернет-сайтах зафиксирована продажа данных клиентов инвестиционной компании «Фридом Финанс», пишет РБК. Отмечается, что в базе имеются данные 16,8 тысяч клиентов, 450 из которых — квалифицированные инвесторы.
В объявлении размещен «пробник» базы с информацией о 50 клиентах, доступный всем желающим после прохождения регистрации на сайте. В «пробнике» указаны паспортные данные и адрес проживания клиентов, номера счетов и суммы на них, однако телефонных номеров в нем нет. Как заверяет продавец, контактные данные есть в продаваемой части базы 16,4 тысяч «обычных» клиентов.
Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян — первый, кто заявил в своем Telegram-канале о данной ситуации. По его мнению, данные были получены в результате хакерской атаки на сеть компании около месяца назад.
Оганесян отмечает, что паспортные данные и сведения о наличии счетов с остатками более $100 тысяч превращают клиентов в мишень для опасных схем с изготовлением поддельной документации и замены SIM-карт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что специалисты рассказали о переходе уголовных элементов в массированную кибер-атаку на людей, готовящихся к Новому году. Отмечается, что перед праздниками они активизировали свои схемы обмана. Например, злоумышленники активно используют поддельное праздничное предложение. Они могут предложить присоединиться к бонусной программе или получить выгодную скидку.
Видео дня. Вклад интернет-отрасли в экономику России превысит 5 трлн рублей
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Личный счет , Ашот Оганесян
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