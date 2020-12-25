Эксперты рекомендовали направить тринадцатую зарплату на погашение долгов

Эксперты проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности порекомендовали россиянам направить большую часть тринадцатой зарплаты на погашение кредитов, а частично — на «подушку безопасности», пишет РИА Новости.

В четверг онлайн-платформа SuperJob представила исследование, результаты которого продемонстрировали, что большинство россиян собираются потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, отпуск и подарки.

Елена Бобкова , являющаяся одной из экспертов проекта, отметила, что из тринадцатой зарплаты необходимо выделить 15-20% на вложение в «подушку безопасности», а 10-15% — на подарки. Это, по ее словам, необходимо для того, чтобы тринадцатая зарплата «не ушла в пустоту». Погашение долгов является основной задачей, считает специалист.

Также она подчеркнула, что при отсутствии долгов большую часть суммы необходимо трансформировать в «доходы будущих периодов», положив средства на накопительный счет, открыв депозит или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Доходность по ИИС, как заявила эксперт, будет значительно больше. Она указала на то, что ИИС является инструментом долгосрочного вложения, поэтому быстро получить по нему доход не получится, говорит она.

Эксперт Игорь Григорьянц считает, что страхование жизни и имущества — неплохой инструмент для снижения личных рисков, поскольку по статистике многие критические ситуации происходят именно в праздничные дни. По его мнению, новогодняя премия — шанс укрепить свою финансовую безопасность в 2021 году.