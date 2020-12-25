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Россиянам рассказали, на что направить тринадцатую зарплату 

Лера Букина 1 час назад
Эксперты рекомендовали направить тринадцатую зарплату на погашение долгов
Фото: РИА Новости
Эксперты проекта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности порекомендовали россиянам направить большую часть тринадцатой зарплаты на погашение кредитов, а частично — на «подушку безопасности», пишет РИА Новости.
В четверг онлайн-платформа SuperJob представила исследование, результаты которого продемонстрировали, что большинство россиян собираются потратить тринадцатую зарплату на выплату кредитов, отпуск и подарки.
Елена Бобкова, являющаяся одной из экспертов проекта, отметила, что из тринадцатой зарплаты необходимо выделить 15-20% на вложение в «подушку безопасности», а 10-15% — на подарки. Это, по ее словам, необходимо для того, чтобы тринадцатая зарплата «не ушла в пустоту». Погашение долгов является основной задачей, считает специалист.
Также она подчеркнула, что при отсутствии долгов большую часть суммы необходимо трансформировать в «доходы будущих периодов», положив средства на накопительный счет, открыв депозит или индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Доходность по ИИС, как заявила эксперт, будет значительно больше. Она указала на то, что ИИС является инструментом долгосрочного вложения, поэтому быстро получить по нему доход не получится, говорит она.
Эксперт Игорь Григорьянц считает, что страхование жизни и имущества — неплохой инструмент для снижения личных рисков, поскольку по статистике многие критические ситуации происходят именно в праздничные дни. По его мнению, новогодняя премия — шанс укрепить свою финансовую безопасность в 2021 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что большинство россиян (56%), которые приняли участие в опросе HeadHunter, рассказали, что не получат годовых премий в 2020 году. Больше всего сотрудников с премиями — в сфере добычи сырья и госсекторе, меньше всего — в сферах искусства, массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Комментарии
Личный счет , Елена Бобкова , Минфин , РИА Новости
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