Эксперт заявил о риске потерять деньги с «вклада-обманки»

Владелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин заявил, что забалансовые вклады не отражаются в отчетности банка. Это означает, что денежные средства люди отдают не банку, а злоумышленникам, пишет «Прайм».

Он указал на то, что сценарий может развиваться по-разному в том случае, если человек положил деньга на подобный вклад-обманку. Так, например, средства могут брать по указанию собственников банка для финансирования своих проектов или близких предпринимателей по завышенному тарифу. Иной вариант — деньги также могут брать по указанию собственников, но они уже знают, что у банка в ближайшее время отзовут лицензию, говорит он. Финансист назвал еще один вариант: это может быть инициатива банковских сотрудников, которые реализуют своих незаконные схемы.

По словам Лалакина, существует несколько признаков, по которым можно определить, что человеку предлагают открыть или уже открыли забалансовый вклад. Так, опасаться стоит при предложении завышенных процентов по депозиту, говорит эксперт.

Еще один признак — отсутствие сведений в личном кабинете о наличии вклада. По словам Лалакина, наибольший риск здесь заключается в том, что такие вклады не застрахованы, то есть их невозможно будет вернуть при банкротстве банка, отмечает он.