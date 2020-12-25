ЦБ зафиксировал замедление оттока валютных вкладов из банков

В ноябре был зафиксировано замедление оттока валютных вкладов из крупных российских банков в сравнении с октябрем, пишет «Прайм» со ссылкой на ЦБ РФ . Так, россияне в ноябре забрали с них 151,2 миллиона долларов, в октябре — 858,4 миллиона долларов.

Альфа-банке был отмечен самый большой отток с вкладов — 106,8 миллиона долларов. В Сбере — 52,6 миллиона долларов, в «Юникредит» — 25,8 миллиона долларов, в «Открытии» — 25 миллионов долларов.

Суммарный объем средств, которые были сняты с валютных вкладов, — 199,5 миллиона долларов. При этом граждане страны продолжили перенаправлять денежные средства с традиционных депозитов на текущие счета. Так, в ноябре они были пополнены на 1,5 миллиарда долларов.

Отмечается, что граждане забирают валюту со вкладов одиннадцатый месяц подряд. Март — рекордный месяц по оттоку средств с валютных вкладов. За этот месяц россияне сняли 4,5 миллиарда долларов.