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В ЦБ оценили ситуацию с валютными вкладами россиян 

Лера Букина 58 минут назад
ЦБ зафиксировал замедление оттока валютных вкладов из банков
Фото: ТАСС
В ноябре был зафиксировано замедление оттока валютных вкладов из крупных российских банков в сравнении с октябрем, пишет «Прайм» со ссылкой на ЦБ РФ. Так, россияне в ноябре забрали с них 151,2 миллиона долларов, в октябре — 858,4 миллиона долларов.
В Альфа-банке был отмечен самый большой отток с вкладов — 106,8 миллиона долларов. В Сбере — 52,6 миллиона долларов, в «Юникредит» — 25,8 миллиона долларов, в «Открытии» — 25 миллионов долларов.
Суммарный объем средств, которые были сняты с валютных вкладов, — 199,5 миллиона долларов. При этом граждане страны продолжили перенаправлять денежные средства с традиционных депозитов на текущие счета. Так, в ноябре они были пополнены на 1,5 миллиарда долларов.
Отмечается, что граждане забирают валюту со вкладов одиннадцатый месяц подряд. Март — рекордный месяц по оттоку средств с валютных вкладов. За этот месяц россияне сняли 4,5 миллиарда долларов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что хранение накоплений на валютных вкладах становится бессмысленным на фоне прогнозируемой нулевой, а в ряде случаев и отрицательной доходности. Об этом заявил экономист Виталий Калугин. Он порекомендовал россиянам рассмотреть в качестве альтернативы валютным банковским вкладам биржевые инструменты.
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Личный счет , Центральный банк России , Альфа-банк
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