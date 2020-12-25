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Россияне стали больше сберегать, чем тратить 

Лера Букина 30 минут назад
Глава АСВ: россияне стали больше сберегать, чем тратить
Фото: ТАСС
Глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев заявил, что граждане России в 2020 году продолжили наращивать средний размер вклада — с начала года он увеличился до 190 с 172 тысяч рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Снижение как доходов, так и расходов, по его словам, произошли на фоне ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.
Он отметил, что вкладчики в условиях неопределенности стремятся к тому, чтобы больше сберегать, чем тратить.
Исаев подчеркнул, что в Агентстве по страхованию вкладов также наблюдают переток определенный части средств в инвестиционные инструменты, но вклады остаются наиболее предпочтительным способом сбережения денег для большинства людей, поскольку они надежны и защищены системой страхования вкладов.
Согласно данным Банка России, денежные средства граждан РФ в банках в ноябре возросли на 0,7%, а с начала года — на 2,1% и на 1 декабря составили 32,5 триллиона рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что массовое опустошение банковских счетов гражданами может привести к негативным последствиям, в частности, к потере средств и удорожанию недвижимости. Такого мнения придерживаются финансовые эксперты. В кредитных организациях надеются, что вкладчики со временем одумаются.
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Личный счет , Юрий Исаев , Агентство по страхованию вкладов , РИА Новости
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