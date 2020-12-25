Глава АСВ: россияне стали больше сберегать, чем тратить

Снижение как доходов, так и расходов, по его словам, произошли на фоне ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что вкладчики в условиях неопределенности стремятся к тому, чтобы больше сберегать, чем тратить.

Исаев подчеркнул, что в Агентстве по страхованию вкладов также наблюдают переток определенный части средств в инвестиционные инструменты, но вклады остаются наиболее предпочтительным способом сбережения денег для большинства людей, поскольку они надежны и защищены системой страхования вкладов.

Согласно данным Банка России, денежные средства граждан РФ в банках в ноябре возросли на 0,7%, а с начала года — на 2,1% и на 1 декабря составили 32,5 триллиона рублей.