Более половины россиян решили копить деньги в 2021 году 

Согласно данным портала «Работа.ру», более половины опрошенных россиян (64%) готовятся откладывать деньги в 2021 году. В 2020 году реально откладывать деньги смогли лишь 28% респондентов, пишет РБК.

В опросе приняли участие более 3 тысяч человек из всех регионов Российской Федерации.

72% россиян заявили, что заниматься накоплением в 2020 году им не удалось. Более половины (52%) из тех, кто откладывал денежные средства, могли направлять на эти цели менее 10% дохода. Откладывать до пятой части доходов смогли 26% проголосовавших, и лишь 8% россиян признались, что им удалось регулярно выделять на это больше половины своего дохода.

Выяснилось, что граждане России собираются откладывать деньги на непредвиденные финансовые трудности — на такие случаи откладывают деньги 35% участников.