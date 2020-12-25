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Более половины россиян решили копить деньги в 2021 году 

Лера Букина 1 час назад
Более половины россиян решили копить деньги в 2021 году
Фото: РИА Новости
Согласно данным портала «Работа.ру», более половины опрошенных россиян (64%) готовятся откладывать деньги в 2021 году. В 2020 году реально откладывать деньги смогли лишь 28% респондентов, пишет РБК.
В опросе приняли участие более 3 тысяч человек из всех регионов Российской Федерации.
72% россиян заявили, что заниматься накоплением в 2020 году им не удалось. Более половины (52%) из тех, кто откладывал денежные средства, могли направлять на эти цели менее 10% дохода. Откладывать до пятой части доходов смогли 26% проголосовавших, и лишь 8% россиян признались, что им удалось регулярно выделять на это больше половины своего дохода.
Выяснилось, что граждане России собираются откладывать деньги на непредвиденные финансовые трудности — на такие случаи откладывают деньги 35% участников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным опроса ВЦИОМ, более половины россиян оценивают свое материальное положение как среднее, 25% — как плохое.
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