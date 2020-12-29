Россияне смогут пополнять счета наличными через СБП 

С целью расширить удобства и доступность платежных услуг ЦБ РФ проработает вариант пополнения счетов наличными через Систему быстрых платежей (СБП), заявлено в проекте «Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы», пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, процесс масштабирования сервисов в этой системе будет продолжаться. Согласно проекту, в 2022-2023 годах в СБП планируется предоставить россиянам возможность совершать платежи в пользу государственных органов (сервис C2G). Речь идет об оплате налогов, штрафов, сборов и пошлин.

Кроме того, будет начата работа над интеграцией национальных систем быстрых платежей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, что в России Систему быстрых платежей запустили в конце января 2019 года. Благодаря данной системе россияне имеют возможность переводить друг другу денежные средства по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Также уже появилась возможность совершения платежей юрлицами физлицам. Организации используют данную систему для выдачи микрозаймов, а также выплаты страховых возмещений и в других целях.