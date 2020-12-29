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Россияне смогут пополнять счета наличными через СБП 

Лера Букина 2 часа назад
Россияне смогут пополнять счета наличными через СБП
Фото: РИА Новости
С целью расширить удобства и доступность платежных услуг ЦБ РФ проработает вариант пополнения счетов наличными через Систему быстрых платежей (СБП), заявлено в проекте «Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы», пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается, процесс масштабирования сервисов в этой системе будет продолжаться. Согласно проекту, в 2022-2023 годах в СБП планируется предоставить россиянам возможность совершать платежи в пользу государственных органов (сервис C2G). Речь идет об оплате налогов, штрафов, сборов и пошлин.
Кроме того, будет начата работа над интеграцией национальных систем быстрых платежей стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Напомним, что в России Систему быстрых платежей запустили в конце января 2019 года. Благодаря данной системе россияне имеют возможность переводить друг другу денежные средства по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Также уже появилась возможность совершения платежей юрлицами физлицам. Организации используют данную систему для выдачи микрозаймов, а также выплаты страховых возмещений и в других целях.
Ранее «Рамблер» сообщал, банки РФ в 2021 году должны подключить сервис оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Такую задачу им поставил Центробанк.
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Комментарии
Личный счет , Центральный банк России , ЕАЭС , РИА Новости
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