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Путин согласился рассмотреть вопрос индексации пенсий для работающих 

Лера Букина 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что вопрос об индексации пенсий для работающих граждан нуждается в дополнительном рассмотрении, сообщает ТАСС.
В ходе встречи с президентом во вторник председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сделал акцент на вопросе о приостановленной индексации пенсий для работающих граждан. Он предложил главе государства вернуться к обсуждению этой темы и по возможности поручить кабмину «внимательно просмотреть этот вопрос».

«Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но, тем не менее, вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», — цитирует ТАСС Путина.

Президент отметил, что в вопросе есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией.
Напомним, индексацию пенсий работающих пенсионеров приостановили с 1 января 2016 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство РФ изучает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, но условием для этого является бюджетная обеспеченность. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
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Личный счет , Видео , Владимир Путин , Михаил Шмаков , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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