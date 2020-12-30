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Россиянам рассказали, как распознать телефонного мошенника 

Лера Букина 45 минут назад
Эксперт рассказал о признаках телефонного мошенника
Фото: depositphotos.com
Ведущий эксперт направления «Информационная безопасность» IT-компании «Крок» Евгений Дружинин заявил РИА Новости, что отличить телефонного мошенника от сотрудника банка можно отличить по ключевым фразам, пишет «Прайм».
Так, злоумышленники пытаются узнать персональную информацию или просят выполнить перевод денежных средств на другие счета.
Дружинин подчеркнул, что человеку следует насторожиться, если звонок связан с банковским счетом. Он также отметил, что настоящий оператор не заставит выполнить действия «прямо здесь и прямо сейчас». Также сотрудник банка никогда не будет спрашивать какие-либо данные и просить переводить деньги на другие счета.
ЦБ РФ и Минкомсвязь готовятся к разработке механизма для блокировки подмены номера.
Дружинин также заявил, что в настоящее время обсуждаются видеозвонки или брендированный интерфейс при звонках из банков в качестве мер борьбы с мошенничеством.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России банки столкнулись с новой мошеннической схемой. Как заявил один из собеседников «Коммерсанта», злоумышленники звонят с номера банка и информируют о появлении нового валютного вклада с повышенной ставкой, которого пока нет на сайте.
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Комментарии
Личный счет , Евгений Дружинин , Минкомсвязи РФ , Крок , Центральный банк России , РИА Новости
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