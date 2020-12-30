Эксперт рассказал о признаках телефонного мошенника

Так, злоумышленники пытаются узнать персональную информацию или просят выполнить перевод денежных средств на другие счета.

Дружинин подчеркнул, что человеку следует насторожиться, если звонок связан с банковским счетом. Он также отметил, что настоящий оператор не заставит выполнить действия «прямо здесь и прямо сейчас». Также сотрудник банка никогда не будет спрашивать какие-либо данные и просить переводить деньги на другие счета.

ЦБ РФ и Минкомсвязь готовятся к разработке механизма для блокировки подмены номера.

Дружинин также заявил, что в настоящее время обсуждаются видеозвонки или брендированный интерфейс при звонках из банков в качестве мер борьбы с мошенничеством.