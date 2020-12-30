Россияне стали чаще тратить первую зарплату на обучение

Согласно данным портала Superjob, за последние десять лет граждане России стали реже тратить первую заработную плату на алкоголь, а чаще — на путешествия и учебу, пишет РБК.

Первая зарплата граждан страны в 2020 году чаще всего тратится на одежду и обувь (13%), на жизнь и подарки близким (по 9%). 7% россиян тратят ее на еду и другие 7% отдают средства родителям. 6% участников опроса оплатили с первой зарплаты ЖКУ или съем квартиры.

По 5% опрошенных предпочли выделить первые заработанные средства на покупку техники или «на себя». По 4% россиян стали копить или, наоборот, тратить деньги на развлечения. 3% респондентов отдали долги, другие 3% направили средства на оплату обучения. Лишь 2% россиян предпочли отпраздновать первую зарплату с друзьями или потратить ее на покупку алкоголя.

Согласно данным аналогичного исследования за 2010 год, десять лет назад никто не предпочел с первой зарплаты оплатить обучение.