Доля россиян с валютными вкладами сократилась 

В России наметилась тенденция снижения доли граждан, хранящих иностранную валюту на депозитах. Валютные сбережения россиян начали уходить на фондовый рынок, таким образом граждане пытаются получить более высокую доходность.

Согласно данным исследования Сбер Управление Активами, из 61% семей в России, регулярно откладывающих денежные средства либо от случая к случаю, 87% опрошенных выбирают рубли. В 2019 году данный показатель был выше — 94%, пишут «Известия».

По словам директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина, единственным способом противостояния экономическим кризисам являются накопления. Он заявил, что люди всt больше осознают, как важно диверсифицировать накопления. На этом фоне, по его словам, они уходят от хранения денег в наличных или на консервативных депозитах, инвестируя средства в инструменты фондового рынка. ЦБ РФ в последнем обзоре установил эту же тенденцию.

По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, степень долларизации остается высокой. Валютные депозиты они составляют около 21% в целом по банковской системе, говорит он. Таким образом, как считает Русецкий, сбережения в иностранной валюте — это естественный процесс.

Также, согласно исследованию, среди «сберегательных» валют с большим отрывом лидирует американская валюта, доля которой за год не поменялась: 11% от тех, кто делает накопления. После него идет евро (6%, годом ранее — 9%) и иные валюты (2%, годом ранее — 3%).