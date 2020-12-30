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Миллионы россиян рискуют потерять работу из-за «антиотмывочного» закона 

Лера Букина 21 минуту назад
Эксперты заявили о риске миллионов россиян лишиться работы
Фото: РИА Новости
Расширение перечня операций с денежными средствами, которые подпадают под контроль финансовой разведки, негативным образом отразится на 5-6 млн россиян, получающих «серую» заработную плату, заявили URA.RU финансовые эксперты.
С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в «антиотмывочный» закон. Так, под контроль налоговиков попадут как операции с наличностью выше 600 тысяч рублей, так и денежные почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей. Кроме того, это затронет и операции по возврату неиспользованных авансов за сотовую связь от той же суммы, а также ставки в азартных играх на сумму более 600 тысяч рублей.
Политолог и экономист Никита Масленников заявил, что могут пострадать предприятия сферы обслуживания, игрового сектора и компании, которые не оформляют своих сотрудников официально. Он также заявил, что данные нововведения будут способствовать сокращению роста уровня инфляции.
По словам экономиста Виталия Калугина, данные меры правительства направлены, прежде всего, против предприятий малого бизнеса, которые находятся в «сером секторе». Это может коснуться 5-6 млн человек, считает Калугин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным опроса сервиса SuperJob, почти половина граждан (44%) Российской Федерации не против получения «серой» зарплаты. Против заработной платы «в конвертах» выступил 31% участников опроса.
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Комментарии
Личный счет , Никита Масленников , Федеральная налоговая служба
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