В России усилили контроль за денежными операциями

Поправки в "антиотмывочный" закон вступают в силу с 10 января, согласно им в России усиливается контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. Эксперты заявили, что нововведения направлены на борьбу с лицами, желающими уйти от налогов, и коррупционерами.

Согласно вступившим в силу поправкам в "антиотмывочный" закон №115 усиливается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, речь идет о суммах, превышающих сто тысяч рублей. Со следующего года попадут под контроль и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать три миллиона рублей.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, данные изменения в закон являются реакцией государства на рост теневой экономики в условиях возобновления дефицита федерального бюджета. Закон сводит к минимуму возможность ведения "серой" и "черной" бухгалтерии, так как сделает обналичивание крайне дорогим удовольствием, говорит партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Виктория Рыбалко

По ее словам, вносимые изменения глобально не отобразятся на добросовестном бизнесе, так как для него ничего существенно не изменится, а где-то и станет проще. Кроме того, она указала, что со вступлением в силу поправок обязательному контролю будут подлежать все сделки с недвижимостью больше 3 миллионов рублей. По словам Рыбалко, гражданам нужно быть готовым, что старые "схемы", которые им предлагают риелторы, для снижения налоговой нагрузки больше не будут работать.

Теперь банки, согласно разъяснениям ЦБ , которые он выпустил еще осенью прошлого года, будут обращать особое внимание на дробление стоимости недвижимости, на ее стоимость и стоимость ее неотделимых улучшений, и в случае сомнений будут сообщать в контролирующие органы, пояснила эксперт.