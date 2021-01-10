В России ужесточен контроль за наличными операциями

В России начали действовать поправки к «антиотмывочному» федеральному закону №115. Они ужесточают контроль за наличными и безналичными операциями, сообщает «Прайм»

Под обязательный контроль попадут операции с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей. Также установят надзор за почтовыми переводами и возвратом авансов за мобильную связь на сумму свыше 100 тысяч рублей. Пристальное внимание гарантировано и ставкам в азартных играх свыше 600 тысяч рублей.

С 10 января банки и другие организации должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения о превышениях указанных в «антиотмывочном» законе.

«Власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов», — объяснил суть изменений председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.