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Ужесточен контроль за наличными россиян 

Майк Габриелян 2 часа назад
В России ужесточен контроль за наличными операциями
Фото: ТАСС
В России начали действовать поправки к «антиотмывочному» федеральному закону №115. Они ужесточают контроль за наличными и безналичными операциями, сообщает «Прайм».
Под обязательный контроль попадут операции с наличностью на сумму более 600 тысяч рублей. Также установят надзор за почтовыми переводами и возвратом авансов за мобильную связь на сумму свыше 100 тысяч рублей. Пристальное внимание гарантировано и ставкам в азартных играх свыше 600 тысяч рублей.
С 10 января банки и другие организации должны будут передавать в Росфинмониторинг сведения о превышениях указанных в «антиотмывочном» законе.

«Власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов», — объяснил суть изменений председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Эксперт объяснил, куда переложить вклады с учетом нового налога
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты считают, что «антиотмывочный» закон может лишить работы миллионы россиян.
Видео дня. Авиаперевозчики повысили цены на билеты в Москву с российских курортов
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Личный счет , Михаил Дорофеев , Росфинмониторинг
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