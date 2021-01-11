Эксперт назвала правильный способ накопления денег в 2021 году

Самым правильным способом сохранения и преумножения своих сбережений в 2021 году будет вложение средств в валюту или недвижимость, однако не нужно забывать и о паевых инвестиционный фондах (ПИФ) и срочных депозитах, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Она подчеркнула, что можно продолжать формировать портфель валют с помощью части средств в российской валюте и части в иностранной, преимущественно в долларах США. Пандемия COVID-19, по ее словам, продемонстрировала, что у любой валюты имеются свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Важная задача — вовремя покупать одну валюту или продавать другую, считает Скрыль.

Она отметила, что вложение в недвижимость поможет улучшить свое жилищное положение.

Также она отметила, что такой вид вложения как ПИФы, дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе.