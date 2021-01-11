Эксперт назвала правильный способ накопления денег в 2021 году

Самым правильным способом сохранения и преумножения своих сбережений в 2021 году будет вложение средств в валюту или недвижимость, однако не нужно забывать и о паевых инвестиционный фондах (ПИФ) и срочных депозитах, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Она подчеркнула, что можно продолжать формировать портфель валют с помощью части средств в российской валюте и части в иностранной, преимущественно в долларах США. Пандемия COVID-19, по ее словам, продемонстрировала, что у любой валюты имеются свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Важная задача — вовремя покупать одну валюту или продавать другую, считает Скрыль.
Она отметила, что вложение в недвижимость поможет улучшить свое жилищное положение.
Также она отметила, что такой вид вложения как ПИФы, дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Российской Федерации наметилась тенденция снижения доли граждан, которые хранят иностранную валюту на депозитах. Отмечается, что валютные сбережения россиян начали уходить на фондовый рынок, таким образом граждане пытаются получить более высокую доходность.