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Названы высокооплачиваемые вакансии в Москве в январе 

Лера Букина 3 часа назад
Профессия зубного техника стала одной из высокооплачиваемых в Москве
Фото: РИА Новости
Зубной техник-керамист — одна из самых высокооплачиваемых вакансий в январе в Москве с зарплатой до четверти миллиона рублей в месяц, заявили РИА Новости эксперты сервиса «Работа.ру».
Так, согласно рейтингу столичных вакансий, работник должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок.
Высоко оценивают и специалистов в сфере IT. Их зарплата может достигать 150 тысяч рублей.
На высокую заработную плату могут рассчитывать и репетиторы по английскому языку (до 200 тысяч рублей в месяц), а также мастера по ремонту квартир (от 160 тысяч рублей в месяц).
Также нужно отметить, что ведущим бизнес-аналитикам работодатели готовы платить каждый месяц 150-200 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что согласно оценкам аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2021 году зарплаты в России упадут на 11% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что снижать зарплаты побуждает кризис.
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Личный счет , РИА Новости
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