Профессия зубного техника стала одной из высокооплачиваемых в Москве

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Зубной техник-керамист — одна из самых высокооплачиваемых вакансий в январе в Москве с зарплатой до четверти миллиона рублей в месяц, заявили РИА Новости эксперты сервиса «Работа.ру».

Так, согласно рейтингу столичных вакансий, работник должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок.

Высоко оценивают и специалистов в сфере IT. Их зарплата может достигать 150 тысяч рублей.

На высокую заработную плату могут рассчитывать и репетиторы по английскому языку (до 200 тысяч рублей в месяц), а также мастера по ремонту квартир (от 160 тысяч рублей в месяц).

Также нужно отметить, что ведущим бизнес-аналитикам работодатели готовы платить каждый месяц 150-200 тысяч рублей.