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Части россиян детские пособия увеличат в два раза 

Лера Букина 2 часа назад
Служащие в ВС РФ матери получат повышенные детские пособия
Фото: ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова заявила, что матерям, служащим в Вооруженных силах России, будут полагаться повышенные детские пособия, пишет РИА «ФедералПресс».
Она отметила, что в Минтруде уже готовят соответствующий закон. Так, разрабатываемым документом предполагается, что размер максимального ежемесячного пособия по уходу за ребенком должен увеличиться для женщин-военнослужащих до 27 984,66 рубля. Шевцова подчеркнула, что вопрос касается тех женщин, которые проходят службу во всех силовых структурах. Отмечается, что на сегодняшний день размер такой выплаты составляет 13 504 рубля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что январское пособие на детей от 3 до 7 лет, согласно данным Минтруда, поступит на счета родителей не позднее 26 января 2021 года. Отмечается, что размер пособия в этом году возрастет в два раза и составит один региональный прожиточный минимум для тех семей, в которых при начислении выплаты доход остается ниже регионального минимума на каждого члена семьи.
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Комментарии
Личный счет , Татьяна Шевцова , Минтруд , ФедералПресс
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