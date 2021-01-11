Резкий рост цен на авто в России спровоцировал очереди 

Согласно опросу дилеров, который был проведен «Коммерсантом», автомобили, выпущенные в 2021 году, подорожали минимум на 2–3% с начала года.

По словам сотрудника российского автомобильного холдинга «Авилон» Андрея Каменского, автомобили Volkswagen на фоне смены модельного года подорожали в среднем на 2%.

Корейский Hyundai вырос в цене от 15 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от модели после сдерживания стоимости в 2020 году, а премиальный Audi — на 2,2% в связи с укреплением курса евро в среднесрочной перспективе, отмечает он. Mercedes, по его словам, подорожал в среднем на 4–5%.

Сотрудница Fresh Auto Светлана Гамзатова оценивает рост ценников во всех сегментах примерно в 2–3%. Она указывает на риски грядущего повышения. Из-за утильсбора, по ее словам, новые автомобили могут прибавить в цене до 5%.

Гендиректор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси прогнозирует, что объем рынка останется примерно на уровне 2020 года.

«Доходы населения не растут, при этом люди стали более здраво подходить к покупкам», — отмечает он.

По словам главы ГК «Фаворит Моторс» Владимира Попова, в среднем цены повысились на 3–5% в зависимости от комплектации. Он отмечает, что это не последнее повышение. Попов указал на то, что стоимость будет расти в течение ближайших месяцев. Поставки импортных авто тормозятся, а за машинами по старой цене придется «встать в очередь», да и их хватит только до конца января.

Как заявил сотрудник SBS Consulting Дмитрий Бабанский, люди торопятся приобрести машину до очередного ослабления российской валюты, при этом ажиотаж также поддерживает снижение ставок по кредитам.