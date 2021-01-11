Резкий рост цен на авто в России спровоцировал очереди 

Согласно опросу дилеров, который был проведен «Коммерсантом», автомобили, выпущенные в 2021 году, подорожали минимум на 2–3% с начала года.
По словам сотрудника российского автомобильного холдинга «Авилон» Андрея Каменского, автомобили Volkswagen на фоне смены модельного года подорожали в среднем на 2%.
Корейский Hyundai вырос в цене от 15 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от модели после сдерживания стоимости в 2020 году, а премиальный Audi — на 2,2% в связи с укреплением курса евро в среднесрочной перспективе, отмечает он. Mercedes, по его словам, подорожал в среднем на 4–5%.
Сотрудница Fresh Auto Светлана Гамзатова оценивает рост ценников во всех сегментах примерно в 2–3%. Она указывает на риски грядущего повышения. Из-за утильсбора, по ее словам, новые автомобили могут прибавить в цене до 5%.
Гендиректор «Сузуки Мотор Рус» Юта Такахаси прогнозирует, что объем рынка останется примерно на уровне 2020 года.
«Доходы населения не растут, при этом люди стали более здраво подходить к покупкам», — отмечает он.
По словам главы ГК «Фаворит Моторс» Владимира Попова, в среднем цены повысились на 3–5% в зависимости от комплектации. Он отмечает, что это не последнее повышение. Попов указал на то, что стоимость будет расти в течение ближайших месяцев. Поставки импортных авто тормозятся, а за машинами по старой цене придется «встать в очередь», да и их хватит только до конца января.
Как заявил сотрудник SBS Consulting Дмитрий Бабанский, люди торопятся приобрести машину до очередного ослабления российской валюты, при этом ажиотаж также поддерживает снижение ставок по кредитам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты прогнозировали рост цен с января 2021 года на 2-3%, а в случае принятия правительством решения повысить утильсбор — на 5%.