Эксперты дали советы по спасению бюджета после праздников

Согласно исследованиям, на подарки у россиян в этом году ушло порядка 40% средств из праздничного бюджета, пишет News.ru. Граждане России потратили на новогодний стол 5700–6000 рублей. В среднем по стране россияне потратили на подарки 10–12 тысяч рублей, хоть и планировали потратить сумму до 5 тысяч рублей. Новогодние украшения обошлись россиянам в 5,5–6 тысяч рублей. Из этого следует, что в среднем новогодние затраты составили в среднем 15 тысяч рублей.

Россиянам дали советы по восстановлению семейного бюджета после длительных праздников, в том числе без использования кредитных средств. Так, финансовые эксперты рекомендуют не появляться в местах с новогодними распродажами, поскольку, по их мнению, скидки обманчивы.

Кроме того, они считают, что сократить издержки и восстановить семейный бюджет возможно за счёт отказа от необязательных покупок и процедур, например, дорогостоящей автомойки, ежемесячного педикюра и маникюра, походов в рестораны и кафе.

По словам финансового советника Натальи Холченко, экономить можно на развлечениях. Многое, по ее словам, можно сделать бесплатно, например, покататься на коньках. Кроме того, она рекомендует сдать или продать вещи, которые были куплены до праздников, если они не подошли.

По мнению специалистов, тем, кто столкнулся с долгами по кредитным картам из-за праздничных расходов, нужно составить план оплат для погашения долгов в первую очередь с высокими процентными ставками.

Основной совет экспертов — составить финансовый план, который поможет оценить состояние личных финансов на текущий момент. Они рекомендуют воспользоваться приложениями для смартфонов и онлайн-сервисами, которые позволяют вести полный учёт расходов и доходов.