Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

Россиянам дали советы по спасению бюджета после праздников 

Лера Букина 1 час назад
Эксперты дали советы по спасению бюджета после праздников
Фото: globallookpress.com
Согласно исследованиям, на подарки у россиян в этом году ушло порядка 40% средств из праздничного бюджета, пишет News.ru. Граждане России потратили на новогодний стол 5700–6000 рублей. В среднем по стране россияне потратили на подарки 10–12 тысяч рублей, хоть и планировали потратить сумму до 5 тысяч рублей. Новогодние украшения обошлись россиянам в 5,5–6 тысяч рублей. Из этого следует, что в среднем новогодние затраты составили в среднем 15 тысяч рублей.
Россиянам дали советы по восстановлению семейного бюджета после длительных праздников, в том числе без использования кредитных средств. Так, финансовые эксперты рекомендуют не появляться в местах с новогодними распродажами, поскольку, по их мнению, скидки обманчивы.
Кроме того, они считают, что сократить издержки и восстановить семейный бюджет возможно за счёт отказа от необязательных покупок и процедур, например, дорогостоящей автомойки, ежемесячного педикюра и маникюра, походов в рестораны и кафе.
По словам финансового советника Натальи Холченко, экономить можно на развлечениях. Многое, по ее словам, можно сделать бесплатно, например, покататься на коньках. Кроме того, она рекомендует сдать или продать вещи, которые были куплены до праздников, если они не подошли.
По мнению специалистов, тем, кто столкнулся с долгами по кредитным картам из-за праздничных расходов, нужно составить план оплат для погашения долгов в первую очередь с высокими процентными ставками.
Основной совет экспертов — составить финансовый план, который поможет оценить состояние личных финансов на текущий момент. Они рекомендуют воспользоваться приложениями для смартфонов и онлайн-сервисами, которые позволяют вести полный учёт расходов и доходов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно сервису « ЮKassa», россияне в 2020 году в условиях пандемии COVID-19 удвоили траты в интернет-магазинах по сравнению с 2019 годом.
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение