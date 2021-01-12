Эксперт заявил о сомнительной выгоде банковских вкладов 

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в беседе с агентством «Прайм» отметил , что сегодня уровень ставок по вкладам находится на низком уровне. По его словам, он не позволяет уберечь накопления от инфляции, однако, как он считает, ситуация может поменяться.

Иванов рассказал, что по рублевым депозитам средняя ставка составляет 4,2%. При уровне инфляции почти в 5% это означает, что вклад не приносит дохода и становится убыточным. Что касается вкладов в долларах, то и тут, по его словам, наблюдается аналогичная ситуация — слишком низкие ставки. Эксперт также подчеркивает, что в таком случае остается лишь искать банк с максимальными на данный момент ставками, обращая при этом внимание на его надежность. Но нет гарантии, что ситуация не изменится, говорит он.

В случае принятия Центральным Банком в 2021 году решения об увеличении ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 4,25%, это приведет к росту ставок по вкладам в банках.

«В таком случае придется просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом», — отмечает эксперт.