Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
72.70
88.55
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0066
18.12
1.2246
21.12

Эксперт заявил о сомнительной выгоде банковских вкладов 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперт заявил о сомнительной выгоде банковских вкладов
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в беседе с агентством «Прайм» отметил, что сегодня уровень ставок по вкладам находится на низком уровне. По его словам, он не позволяет уберечь накопления от инфляции, однако, как он считает, ситуация может поменяться.
Иванов рассказал, что по рублевым депозитам средняя ставка составляет 4,2%. При уровне инфляции почти в 5% это означает, что вклад не приносит дохода и становится убыточным. Что касается вкладов в долларах, то и тут, по его словам, наблюдается аналогичная ситуация — слишком низкие ставки. Эксперт также подчеркивает, что в таком случае остается лишь искать банк с максимальными на данный момент ставками, обращая при этом внимание на его надежность. Но нет гарантии, что ситуация не изменится, говорит он.
В случае принятия Центральным Банком в 2021 году решения об увеличении ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 4,25%, это приведет к росту ставок по вкладам в банках.

«В таком случае придется просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом», — отмечает эксперт.

Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт называл причину отказа россиян от вкладов. По мнению финансиста Михаила Дорофеева, сейчас максимальная ставка по вкладам в рублях в топ-10 банках (4,44%) едва перекрывает инфляцию. Это привело к тому, что россияне стали вкладываться в рынок недвижимости и фондовый рынок.
Видео дня. Рубль дешевеет по отношению к доллару
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Иванов , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение