Треть россиян хранит сбережения «под матрасом» 

34% граждан России заявили, что отдают предпочтение хранению средств в наличной форме, пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России

В связи со снижением ставок по депозитам и низкой осведомленностью граждан об альтернативных формах сбережений с начала по конец 2020 года количество людей, которые предпочитают наличную форму денег, возросло на 10%.

По мнению руководителя департамента продуктов банка «Санкт-Петербург» Натальи Матвеевой, популярность хранения денег в наличной форме обусловлена введением налога по вкладам, непониманием многими клиентами тонкостей инвестиционных продуктов и закрытием офисов банками в период карантинных ограничений.

Согласно ЦБ РФ, четверть россиян ожидают ухудшения своего материального положения в 2021 году.

По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого, сокращение количества тех, кто хранит сбережения в наличной форме будет происходить по мере улучшения ситуации с коронавирусом и привыкания людей к низким ставкам по вкладам. Он считает, что инфляция — главный риск данных сбережений. Главным риском для денег «под матрасом» Русецкий назвал инфляцию.

По словам аналитика «Фридом Финанс» Евгения Миронюка, что рост доли граждан, предпочитающих хранить деньги в наличной форме, может также быть связан с желанием скрыть часть доходов и накоплений. Он уточнил, что из-за ситуации с пандемией наблюдается рост просроченных долгов.