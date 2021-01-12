ЦБ предупредил россиян о невыгодности наличных сбережений

Центробанке пришли к выводу, что треть россиян предпочитает хранить свои сбережения в наличных, пишут «Известия». Эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий предупредил, что эти люди рискуют обесценить свои накопления: из-за инфляции доход с наличных получается отрицательным на размер роста цен в рублях или валюте.

«Известия» отмечают, что в 2020 году россияне уходили в наличные из-за низких ставок по вкладам и ослабления рубля.

Аналитик «Хоум Кредит» Станислав Дужинский рассказал, что в январе–ноябре 2020-го портфель банковских вкладов рос всего на 2,1 процента, а в 2019 году — на шесть процентов.

В «Хоум Кредит» выяснили, что в ноябре вторым по популярности (после вкладов) видом хранения денег стали наличные в иностранной валюте. Такой способ накоплений выбрали 40,4 процента участников опроса банка.

Русецкий считает, что благодаря улучшению ситуации с коронавирусом и привыканию россиян к низким ставкам тех, кто хранит средства в наличных, станет меньше. Он добавил, что во время пандемии на наличку переходили не только россияне, но также жители США и Европы.

Эксперт «Фридом Финанс» Евгений Миронюк объяснил рост популярности наличных сбережений увеличением количества должников. По данным приставов, за 11 месяцев прошлого года из-за долгов россиян по ЖКХ былы возбуждены дела на общую сумму 77,2 миллиарда рублей. Миронюк отметил, что все больше россиян становятся должникам и хотят защитить свои деньги от взыскания.

Как писал «Рамблер», с 10 января 2021 года в России вступили в силу новые правила обращения наличных — поправки в «антиотмывочный» закон. Поправки усиливают контроль над любыми операции с наличными, если сумма составляет 600 тысяч рублей и более.

Снятия и зачисления таких сумм со счетов и сейчас находятся под контролем. Банки обязаны информировать Росфинмониторинг о случаях, когда операция «не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица».

По новому закону, «брать на карандаш» такие операции будут вне зависимости от характера хозяйственной деятельности компании.

Также документ вводит обязательный контроль над почтовыми переводами от ста тысяч рублей.