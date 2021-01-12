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Часть пенсионеров получит сразу две доплаты в январе 

Лера Букина 2 часа назад
В январе 2021 года, как заявила юрист Ирина Сивакова, многих российских пенсионеров ожидают сразу две денежные прибавки к пенсии, пишет Primpress.
Сивакова отметила, что с 1 января 2021 года в Российской Федерации увеличены все страховые пенсии. Что касается размера индексации, то он составил 6,3%, в среднем пенсии увеличились на одну тысячу рублей.
Для ряда категорий пенсионеров это будет не единственная прибавка к пенсии в январе. Сразу на две доплаты могут рассчитывать те пожилые граждане, у которых размер пенсии является минимальным.
Также несколько прибавок получат работающие пенсионеры, которые уволились в 2020 году. В январе доплату получат те пожилые граждане, которые официально ушли с работы в октябре 2020 года.
Как пояснила юрист, выплата индексации происходит через три месяца после увольнения, и с января такие пенсионеры получат индексацию как неработающие.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутатами от ЛДПР был разработан законопроект о дополнительной индексации размера пенсий. Согласно проекту закона, социальные пенсии будут индексироваться каждый год с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста цен на товары и услуги за прошедший год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера.
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Личный счет , Видео , ЛДПР
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