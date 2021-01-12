В январе 2021 года, как заявила юрист Ирина Сивакова, многих российских пенсионеров ожидают сразу две денежные прибавки к пенсии, пишет Primpress.

Сивакова отметила, что с 1 января 2021 года в Российской Федерации увеличены все страховые пенсии. Что касается размера индексации, то он составил 6,3%, в среднем пенсии увеличились на одну тысячу рублей.

Для ряда категорий пенсионеров это будет не единственная прибавка к пенсии в январе. Сразу на две доплаты могут рассчитывать те пожилые граждане, у которых размер пенсии является минимальным.

Также несколько прибавок получат работающие пенсионеры, которые уволились в 2020 году. В январе доплату получат те пожилые граждане, которые официально ушли с работы в октябре 2020 года.

Как пояснила юрист, выплата индексации происходит через три месяца после увольнения, и с января такие пенсионеры получат индексацию как неработающие.