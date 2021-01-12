Эксперты изучили прибыльные для россиян инвестиции в пандемию

Согласно исследованию экспертов аналитической службы FinExpertiza, наиболее выгодными вложениями в 2020 году, который столкнулся с пандемией коронавируса, стали биткоин, золото и акции иностранных компаний, пишут «Ведомости».

Отмечается, что самую большую прибыль получили рисковые инвесторы, вложившиеся в биткоин. Также в исследовании сказано, что, приобретя криптовалюту на 100 тысяч рублей в первые январские дни, к концу декабря можно было получить 354 тысячи рублей прибыли.

Согласно данным портала Coinmarketcap, 1 января 2020 года биткоин стоил $7,2 тысячи, а к 31 декабря вырос в цене приблизительно в четыре раза, достигнув $29 тысяч.

Консервативными инвесторами, вложившимися в золото, была получена прибыль в 43,3 тысяч рублей на 100 тысяч рублей или 38,4% за вычетом инфляции. Люди, инвестировавшие в американские акции, смогли получить прибыль в 40,7 тысяч рублей на 100 тысяч рублей.

По подсчетам аналитиков, доходы с фондового рынка РФ, который набрал популярность во время пандемии COVID-19, были меньше. Так, вложившиеся в российские акции в начале года и не начавшие продавать в период коронакризиса упавшие в цене бумаги граждане смогли со 100 тысяч рублей заработать 12,8 тысяч рублей.

Отмечается, что удалось заработать и тем россиянам, которые в январе купили доллары и евро. В связи с тем, что за 2020 год доллар вырос в цене на 20%, а евро — на 32%, с вложения в 100 тысяч рублей можно было выручить 19,9 тысяч рублей и 32 тысяч рублей соответственно, то есть доходность составила 15% и 27,1%.

Как выяснилось аналитиками, рублевый депозит стал наименее доходным вложением.