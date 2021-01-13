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ЦБ пояснил, зачем в России ввели новые правила контроля наличных расчетов 

РИА Новости и ещё 1 14 минут назад
Центробанк разъяснил новые правила контроля наличных расчетов
Фото: ТАСС
Вступившие в силу поправки к "антиотмывочному" закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ РФ.
Поправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

"Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения "противолегализационных" требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю, — это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчетная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 миллионов рублей)", — заявили в ЦБ.

"Цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю. Все операции, подлежащие обязательному контролю, теперь распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности", — добавил регулятор.
Так, например, кредитные организации будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях своих клиентов (то есть об операциях с денежными средствами в наличной форме и операциях по банковским счетам (вкладам). Кроме того, внесенные изменения позволят убрать избыточную нагрузку в том числе с клиентов финансовых организаций по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые были выявлены финансовыми организациями, но совершались при этом клиентами в других финансовых организациях.
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Комментарии 1
Личный счет , Росфинмониторинг , Центральный банк России , РИА Новости
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