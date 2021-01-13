Росфинмониторинг объяснил новые правила оборота наличных 

Новые правила контроля за оборотом наличных денежных средств не повлекут изменения модели отношений клиентов с финансовыми организациями. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

10 января, как сообщал «Рамблер», вступили в силу поправки об изменении порядка контроля за операциями с наличными деньгами. Они предусматривают обязательный контроль за снятием наличных, которые были начислены на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей, а также за расчетами наличными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.