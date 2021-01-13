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Росфинмониторинг объяснил новые правила оборота наличных 

Артём Кульша 23 минуты назад
Росфинмониторинг объяснил новые правила оборота наличных
Фото: РИА Новости
Новые правила контроля за оборотом наличных денежных средств не повлекут изменения модели отношений клиентов с финансовыми организациями. Об этом сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.
10 января, как сообщал «Рамблер», вступили в силу поправки об изменении порядка контроля за операциями с наличными деньгами. Они предусматривают обязательный контроль за снятием наличных, которые были начислены на баланс мобильного телефона на сумму от 100 тысяч рублей, а также за расчетами наличными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.
Сегодня в пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что вступление поправок в силу не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями — информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, продолжит передаваться в Росфинмониторинг указанными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов.
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Личный счет , Росфинмониторинг
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