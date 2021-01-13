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В Госдуме предложили решение проблемы растущих долгов россиян 

Лера Букина 1 час назад
Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко заявила NEWS.ru, что проблема увеличения задолженности не решается кредитной амнистией. Она отметила, что в данном случае целесообразнее применить универсальный подход.
Костенко считает, что проблема роста кредитной задолженности россиян до сих пор актуальна. Она уточнила, что рост задолженностей обусловлен ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.
Решить вопрос она предлагает введением обязательной процедуры реструктуризации кредитной задолженности при определенных законом объективных обстоятельствах, в частности, при потере работы. В настоящий момент данная процедура не является обязанностью банков.
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Кроме того, она подчеркнула, что обеспечение доступа должников к денежным средствам в размере прожиточного минимума при удержании их долгов также стимулирует участников финансового рынка к более ответственному кредитованию.
Соответствующие поправки в законодательство РФ уже находятся на рассмотрении Госдумы, заявила Костенко.
Ранее «Рамблер» сообщал, что создатель проекта «Личный актив» Ксения Воронина подсказала россиянам, как можно справиться с кредитными обязательствами. Один из способов нормализовать свое материальное положение, по ее мнению, — рефинансировать кредит.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Ксения Воронина , Наталья Костенко , Госдума
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