Эксперт усомнился в значительном снижении ставок по вкладам

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко заявил РИА Новости, что ожидать значительного понижения ставок по банковским вкладам в России в 2021 году не стоит.

Отмечается, что с начала 2020 года средняя максимальная ставка топ-10 банков по объему вкладов сократилась на 1,5 процентного пункта, до 4,49%, а ключевая ставка — на 2 процентных пункта, до 4,25%. Согласно данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 4,91% против 3,04% годом ранее.

По словам Тищенко, вклады физлиц являются значимым источником фондирования для кредитных организаций, лишиться которого банки не могут себе позволить.

Согласно данным Банка России, средства граждан в банках увеличились в ноябре на 0,2%, при этом объем валютных вкладов увеличился на 1,6%, а рублевых — снизился на 0,2%.