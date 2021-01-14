Эксперт усомнился в значительном снижении ставок по вкладам

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко заявил РИА Новости, что ожидать значительного понижения ставок по банковским вкладам в России в 2021 году не стоит.
Отмечается, что с начала 2020 года средняя максимальная ставка топ-10 банков по объему вкладов сократилась на 1,5 процентного пункта, до 4,49%, а ключевая ставка — на 2 процентных пункта, до 4,25%. Согласно данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 4,91% против 3,04% годом ранее.
По словам Тищенко, вклады физлиц являются значимым источником фондирования для кредитных организаций, лишиться которого банки не могут себе позволить.
Согласно данным Банка России, средства граждан в банках увеличились в ноябре на 0,2%, при этом объем валютных вкладов увеличился на 1,6%, а рублевых — снизился на 0,2%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на сегодняшний день уровень ставок по вкладам находится на низком уровне. Такого мнения придерживается исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. По его словам, такой уровень не позволяет уберечь накопления от инфляции, однако, как он считает, ситуация может поменяться.