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Эксперт подсказал, как не остаться должным банку после выплаты кредита 

Лера Букина 1 час назад
Юрист рассказал о нюансах погашения кредита
Фото: ТАСС
Старший юрист «BMS Law Firm» Владимир Шалаев заявил, что при полном погашении кредита нужно закрывать кредитный счет. Он указал на то, что не все банки делают это автоматически после погашения задолженности. По его словам, если этого не сделать, то за обслуживание счета будет взиматься плата, пишет «Прайм».
Шалаев отметил, что сегодня существует возможность закрывать счет в онлайн-приложении. В том случае, если такой опции нет, необходимо обращаться с заявлением в отделение банка. Он подчеркнул, что важно получить справку от банка, в которой указывается отсутствие задолженности.
По словам Шалаева, бывают случаи, когда после погашения кредита остаются долговые обязательства перед банком. Они могут быть связаны с действием дополнительных банковских продуктов.
Также, по его словам, задолженность возможна, если погашение займа осуществляется уже в рамках исполнительного производства. Банком в таком случае начисляются проценты. Он заявил, что, помимо погашения задолженности и процентов, в этой ситуации нужно погасить сумму, которая появилась в процессе судебного разбирательства и исполнительного производства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банки выступили против раскрытия клиентам причин отказов по кредитным заявкам.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Шалаев
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