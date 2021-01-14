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Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин 

Лера Букина 42 минуты назад
Эксперт спрогнозировал стабильные цены на бензин
Фото: ТАСС
Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко заявил РИА Новости, что повышение цен на бензин в России в 2021 году не будет превышать уровня официальной инфляции. Он подчеркнул, что для потребителей цена будет достаточно стабильной.
Такое положение он связывает с тем, что розничный топливный рынок — социально чувствительный для страны. Тищенко считает, что по этой причине он же неформально регулируется государством.
Напомним, что вице-премьер России Александр Новак в понедельник сообщил, что повышение цен на бензин Аи-92 в Российской Федерации в 2020 году составил 2%, что существенно ниже инфляции, которая, по данным Росстата, составила 4,91%. Им же было отмечено и то, что в России на топливном рынке эффективным образом действует демпфирующий механизм. Он был разработан для того, чтобы сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России продолжится повышение розничных цен на бензин. Такое заявление сделал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Тищенко , Александр Новак , Павел Баженов , РИА Новости
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